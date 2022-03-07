"Присоединяйтесь!": Нагнутая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" обратилась к поклонникам

Юлия Михалкова всерьез обеспокоена отключением "Инстаграм", поэтому решила подстраховаться.

В это непростое для всех время звезда "Уральских пельменей" старается не падать духом. Юлия Михалкова ведет привычный образ жизни и наслаждается активными видами спорта. Так, накануне юмористка выложила видео из зала в свой "Инстаграм". На сторис она, нагнутая кверху задом, выполняет упражнения на растяжку. Позже она встала перед зеркалом и покрутилась, продемонстрировав фолловерам идеальную фигуру.

Также Юлия решила напомнить поклонникам о существовании ее группы в социальной сети "ВКонтакте". Многие звезды сейчас переживают о возможном отключении "Инстаграм", а потому массово начали создавать странички в других социальных сетях. "Инста постоянно виснет, вот-вот зависнет окончательно. А я хочу с вами оставаться на прямой связи, поэтому завела паблик "ВКонтакте". Там надежно, спокойно и стабильно. Присоединяйтесь!", – выступила Михалкова с заявлением.

Напомним, что в последнее время с такими обращениями к подписчикам выступили многие звезды шоу-бизнеса. Так, Яна Рудковская сообщила, что создала группу в "Одноклассниках". Однако фолловеры высмеяли это заявление, сказав, что возраст продюсера как раз подходит для этой социальной сети.