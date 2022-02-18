Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом

38-летняя Юлия Михалкова обнажилась ради фанатов. Звезда шоу "Уральские пельмени" показала пятую точку.

Украшением мужского коллектива шоу "Уральские пельмени" до 2020 года была Юлия Михалкова. Роскошная брюнетка с пышными формами смешно шутила и кокетливо бросала взгляды в зрительный зал. Звезда покинула проект ради новых достижений и личностного роста. Теперь она часто публикует в Сети пикантные кадры.

Юмористка уверенно держится на публике, так как нравится сама себе. Стесняться ей нечего. Острый ум, обаяние, красота и стройность — все при ней. В инстаграм-аккаунте юмористки много откровенных фотографий. Юлия Михалкова не стесняется демонстрировать фигуру.

Недавно она разместила в разделе "Сторис" эротичные снимки, на которых позировала в одних трусах. Знаменитость вертела голым задом с приоткрытым ртом и делала вид, что пьет воду. Красотке из шоу "Уральские пельмени" глубоко за 30, эта зрелая женщина знает, как привлечь внимание публики.





Напомним, парапсихолог предсказала Юлии Михалковой кардинальные перемены в личной жизни. По мнению экстрасенса, в этом году брюнетка найдет вторую половинку, а в обозримом будущем станет матерью двоих детей.



Как писали "Дни.ру" юмористка скучает по бывшим коллегам из шоу "Уральские пельмени". Они шли рука об руку много лет и стали друг другу родными людьми.