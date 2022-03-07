Не хотят видеть друг друга: стала известна причина серьезной ссоры в королевской семье Великобритании

Внучки королевы Великобритании Елизаветы II Евгения и Беатриса готовы разорвать свои отношения. Как пишет англоязычное издание Woman's Day, ссылаясь на свои источники, принцессы не хотят видеть друг друга. Их дружба переросла в ненависть по нескольким причинам, и одна из них – свадьба Беатрисы с Эдоардо Мапелли-Моцци, которая состоялась летом 2020 года.
Дело в том, что Евгения изначально была против этого брака, поскольку бойфренд сестры ей не нравился. Например, ее смущало, что Эдоардо ранее был помолвлен с другой женщиной, которая родила от него ребенка. Но это нисколько не волновало Беатрису, поэтому бракосочетание состоялось.
Отношения сестер дали еще одну трещину, когда принц Гарри и Меган Маркл переехали в США. Евгения поддерживала герцога и герцогиню Сассекских в их решении отказаться от королевских обязанностей, в то время как Беатриса негативно высказывалась о поступке кузена и его супруги.
Ранее "Дни.ру" писали об очередном скандале в семье Меган Маркл и принца Гарри. Сестра подала в суд на герцогиню Сассекскую за клевету. Мол, ее история "из грязи в князи" – это полная чушь.