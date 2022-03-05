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Шоу-бизнес
"Мразь": разгневанная Мамаева набросилась на бывшую подругу

"Мразь": разгневанная Мамаева набросилась на бывшую подругу

У Аланы Мамаевой и ее бывшего мужа Павла есть общая дочь Алиса – сегодня девочке исполняется восемь лет.
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Недавно Павел Мамаев женился на бывшей подруге своей экс-супруги – Надежде Санько. Алана уверена, что во многом из-за этой женщины футболист теперь не общается с дочерью, так как она настраивает мужчину против его бывшей семьи. Сама же Санько пытается убедить народ в обратном.

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Так накануне Надежда рассказала своим подписчикам, что из-за пробок они пешком отправились в Детский мир, чтобы выбрать подарок для юной именинницы. Как сообщил StarHit, эти слова вызвали негодование у Аланы Мамаевой – женщина буквально набросилась на бывшую подругу.

"Ты, мразь, не имеешь никакого отношения к ней!" – заявила разгневанная Мамаева.

Прежде Алана доверяла Надежде свои тайны, теперь же обвиняет ее в лицемерии. Мамаева не верит в искренность соперницы и не желает, чтобы та даже просто поздравляла ее дочь с днем рождения.

Прежде Алана высказывала мнение о том, что Павел и Надежда не будут счастливы вместе, мол из-за их характеров новую семью будут сотрясать бесконечные конфликты. Санько же теперь всячески демонстрирует, что счастлива с футболистом, и дает понять, что обидные слова бывшей подруги ее совсем не интересуют.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алана Мамаева прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 15:19 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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