"Мразь": разгневанная Мамаева набросилась на бывшую подругу

Недавно Павел Мамаев женился на бывшей подруге своей экс-супруги – Надежде Санько. Алана уверена, что во многом из-за этой женщины футболист теперь не общается с дочерью, так как она настраивает мужчину против его бывшей семьи. Сама же Санько пытается убедить народ в обратном.
Так накануне Надежда рассказала своим подписчикам, что из-за пробок они пешком отправились в Детский мир, чтобы выбрать подарок для юной именинницы. Как сообщил StarHit, эти слова вызвали негодование у Аланы Мамаевой – женщина буквально набросилась на бывшую подругу.
"Ты, мразь, не имеешь никакого отношения к ней!" – заявила разгневанная Мамаева.
Прежде Алана доверяла Надежде свои тайны, теперь же обвиняет ее в лицемерии. Мамаева не верит в искренность соперницы и не желает, чтобы та даже просто поздравляла ее дочь с днем рождения.
Прежде Алана высказывала мнение о том, что Павел и Надежда не будут счастливы вместе, мол из-за их характеров новую семью будут сотрясать бесконечные конфликты. Санько же теперь всячески демонстрирует, что счастлива с футболистом, и дает понять, что обидные слова бывшей подруги ее совсем не интересуют.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алана Мамаева прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа.