Серьезная проблема: адвокат о шансах Мамаевой отсудить половину многомиллионного имущества

Бывшие супруги развелись весной прошлого года после 8 лет совместной жизни. Сейчас Мамаев выплачивает Алане алименты. Но модель считает, что ей должны достаться автомобили, квартиры и дома на сотни миллионов рублей.
Юрист по семейным спорам, эксперт федеральных каналов Айжан Азенова прокомментировала "Дни.ру" шансы Аланы Мамаевой на успех.
"Согласно статье 34 Семейного кодексу РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. В браке они были 8 лет, также есть совместный ребенок, поэтому Алана с полным право имеет на половину", – пояснила Азенова.
Но адвокат добавила, что бывшая жена футболиста может столкнуться с одной серьезной проблемой... "Если Мамаев свои покупки оформлял на третьих лиц, ей будет нелегко добиться справедливости, – полагает Айжан. – Придется доказать, что это имущество было приобретено в браке, за совместно нажитые деньги. Независимо от того, чей гонорар или заработок это был. Ведь гонорар мужа – это такой же общий семейный доход в период брака".