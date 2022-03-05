"Кто-то может пострадать": напуганная Дайнеко оказалась в опасности

Сегодня рано утром певица, как и все остальные ее соседи, получила тревожное сообщение. Один из жильцов, заведший дома пуму, признался, что животное сбежало. Когда мужчина возвращался с питомцем домой накануне вечером, он потерял сознание, а пума испугалась и убежала в ближайший овраг.
Хозяин искал зверя около четырех часов, но так и не нашел, после чего пошел в полицию. Мужчина обратился к соседям с просьбой дать знать, если увидят беглеца. Однако эта просьба, судя по всему, лишь встревожила жильцов.
Виктория Дайнеко опубликовала сообщение горе-соседа по имени Сергей в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Из случившегося певица сделала вывод, что этому человеку ни в коем случае нельзя держать дома пуму, так как он не справляется с животным и теперь из-за него все соседи оказались в опасности.
"От него кто-то может пострадать," – заявила напуганная артистка.
Усугубляет положение то, что на пуме нет поискового маячка – владелец обронил его, когда пытался поймать питомца.
Ситуация действительно опасная для всех соседей певицы. Что касается самой Виктории Дайнеко, то ее тревожность сейчас может быть и без того повышена – буквально накануне женщину заподозрили в беременности. Впрочем, сама Виктория Дайнеко эти слухи не подтверждала.