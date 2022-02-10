Тяжелобольная Дайнеко появилась на публике

Накануне певица впервые появилась на публике после сенсационного признания о своем здоровье. Знаменитая брюнетка пришла на премьеру фильма "Смерть на Ниле", которая состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь", и блистала среди других звезд.
Несмотря на переживания поклонников, выглядит Виктория Дайнеко прекрасно. Как сообщила "КП", знаменитость появилась на мероприятии в стильном наряде: женщина надела белую блузку, черные леггинсы и ботфорты. Дополнила образ звезда дерзким кожаным ремнем и брендовой сумочкой. Брюнетка лучезарно улыбалась перед камерами, и ничто не напоминало о ее мучительном недуге.
Между тем меньше недели назад Дайнеко рассказала, что борется с тяжелой болезнью. У певицы аутоиммунная проблема, при которой ее собственный иммунитет разрушает здоровые клетки организма. Уже больше восьми лет знаменитость пытается докопаться до истинной причины этой проблемы, обращается к самым разным врачам, работает с психотерапевтом, но пока ничего не получается.
Тяжелобольная певица тогда же подчеркнула, что она не любит жаловаться, но иногда силы делать вид, что все хорошо, заканчиваются. Рецидив в этой болезни может вызвать любой стресс: от радости до печали. За последние восемь с половиной лет у Виктории Дайнеко было почти два года ремиссии во время беременности и кормления ребенка грудью, но потом болезнь снова вернулась.