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Шоу-бизнес
Сестра подала в суд на обдурившую народ Маркл: История "из грязи в князи" – полная чушь!

Сестра подала в суд на обдурившую народ Маркл: История "из грязи в князи" – полная чушь!

В семье Меган Маркл и принца Гарри очередной скандал.
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Прошлой весной знаменитая семья дала интервью популярной в Америке телеведущей. История Меган Маркл о ее непростом детстве вызвала бурю эмоций у общественности.

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Вот только сестра Меган Маркл историей родственницы не растрогалась. 57-летняя Саманта заявила, что все, что рассказала в интервью герцогиня не соответствует действительности, а сама она просто-напросто обдурила преданный ей народ своей слезливой "правдой" о детстве. Ну, и родственнице ничего не оставалось делать, как подать на Маркл в суд – за клевету.

"Ее история "из грязи в князи" – это полная чушь!", – заявила разъяренная Саманта.

О своей семье Меган рассказывала вот что: по ее словам, она была единственным ребенком, росла в бедности, а ее папа Томас Маркл вообще не помогал. Саманта же заявила, что они с герцогиней – кровные сестры, а их общий отец платил немаленькие деньги за то, чтобы наследница училась в элитных частных учебных заведениях. К тому же, говорит женщина, именно Томасу супруга принца Гарри должна быть обязана своей актерской карьерой, ведь с детства он, работая осветителем на съемочных площадках, брал ее с собой на работу. Кроме того, сестра жены принца Гарри утверждает, что они общались – как в детстве, так и во взрослой жизни.

Саманта намерена получить от Меган 75 тысяч долларов. Вот только представитель герцогини заявил, что отвечать на заявления сестры она не будет, назвав происходящее абсурдом.

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Фото: Ellentube / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 04:08 Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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