"Петля": убитый горем Шаляпин взялся за старое

Астролог Ада Комракова рассказала про новую любовь Прохора Шаляпина.

Еще полгода назад Прохор Шаляпин был убит горем. Дело в том, что его супруга Татьяна Дэвис скончалась из-за коронавируса. Певцу уход любимой жены дался очень тяжело. Напомним, что родители его избранницы также ушли из жизни из-за тяжелой болезни. Все произошло в Америке.

Сейчас, кажется, раны музыканта заросли. Появились слухи, что знаменитость находится в отношениях с 77-летней поэтессой Аллой Пеняевой, которая на 39 лет старше певца.

"Прохор Шаляпин – обладатель Венеры и Марса в Весах, что характеризует его как дамского угодника, который умеет произвести впечатление. Как мужчина же, он представляется очень поверхностным, зависимым и неразборчивым в связях", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Астролог внимательно изучил натальную карту Прохора Шаляпина. Эксперт рассказал, долго будет ли длиться отношения артиста с новой любовью.

"Всю зиму в его карте рождения делала акцент петля ретроградности Венеры в Козероге, которая привела к переоценке прошлых взаимоотношений. Текущие отношения нельзя назвать последними в его жизни, но они явно окажутся длительными по меркам самого Шаляпина. Сделать анализ их взаимоотношений невозможно, потому что в сети нет данных рождения этой поэтессы, она их скрывает", – подытожила Комракова.