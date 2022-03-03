Вдова Караченцова срочно покинула Россию

Сейчас на многих звезд российского шоу-бизнеса градом сыплются обвинения из-за того, что они в столь ответственное для страны время разъезжают по морям. Из-за кризиса на Украине некоторые артисты и вовсе решили отсидеться и отмолчаться, их словно смыло из соцсетей. Но только не Людмилу Поргину.
73-летняя актриса без стеснения заявила, что улетела заслуженно отдыхать в теплые края. Людмила Поргина привыкла к тому, что с мужем Николаем Караченцовым она каждый год ездит на море. И не собирается отказывать себе в этом удовольствии, тем более, если средства позволяют. Не сидеть же дома. Жить надо сейчас.
Актриса рассказала, что на этот раз она отправилась в Турцию. Поргина любит отдыхать в этой стране, так как она ориентирована именно на комфортный туризм. К тому же, актриса планировала зимой где-нибудь отдохнуть за границей.
По словам Людмилы Поргиной, она планирует вернуться на родину уже 10 марта.
"В Турции хороший климат, прекрасные отели: мне здесь все очень нравится", – рассказала журналистам Поргина.
Ране "Дни.ру" писали о том, что российская телеведущая Ксения Бородина отправилась отдыхать с дочерьми в Арабские Эмираты. Звезда призналась, что не испытывает абсолютно никакого стеснения из-за того, что уехала в отпуск.