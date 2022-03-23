Задержанный за побег внук Ротару вышел на связь

В начале марта Анатолий и его отец Руслан Евдокименко были задержаны при попытке незаконно пересечь реку Днестр, которая разделяет Украину и Молдавию. В Сети предполагали, что родственники Софии Михайловны пытались избежать мобилизации.
Знаменитая бабушка знатно похлопотала, чтобы свое 28-летие Анатолий встретил в гражданском. Молодой человек наконец прервал молчание, спустя две недели после задержания. Он опубликовал фото в соцсети, где видно, что все закончилось для него благополучно.
В последнее время София Ротару редко появляется в публичном пространстве, о ее жизни поклонники узнают благодаря ее сыну, Руслану Евдокименко, который работает директором звезды. Он во всем помогает маме и уберегает от посторонних. Теперь, кажется, Руслану понадобилась помощь знаменитой мамы.
Стоит отметить, что внук артистки большую часть времени проводит в Лондоне, он учится и записывает там электронную музыку. Внучка Ротару тоже пошла по стопам бабушки, она живет в США и выступает там под псевдонимом Sofia Eve, также девушка занимается модельным бизнесом и вскоре планирует выйти замуж.