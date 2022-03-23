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Шоу-бизнес
Дошутились: звезду "Уральских пельменей" турнули пахать на завод

Дошутились: звезду "Уральских пельменей" турнули пахать на завод

Известный российский юморист без работы точно не останется. К счастью, у него есть диплом сварщика.
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Уроженец Екатеринбурга и известный ныне кавээнщик из шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков вырос в семье рабочих. Его родители трудились на Уралхиммаше в родном городе. Кто знает, может случится так, что и у известного юмориста скоро судьба устроится на родной земле. Ведь как говорят, где родился, там и пригодился.

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Руководство Уральского завода химического машиностроения (Уралхиммаш) выразило готовность принять звезду шоу "Уральские пельмени" Андрея Рожкова на должность сварщика. Кстати, у артиста есть профильный диплом по данной должности.

"На Уралхиммаше как раз стартовал проект "Наставник", в рамках которого прямо на производстве происходит обучение специалистов профессиональным навыкам", – приводит сообщение руководства завода URA.Ru.

Рожков прожил в Екатеринбурге на Химмаше 25 лет. Его отец трудился в горячем цехе, а мать была крановщицей. До последнего семья думала, что Андрей тоже пойдет по стопам семьи, но он выбрал творческий путь и стал успешно выступать в КВН, а потом в шоу "Уральские пельмени". Но гены не обманешь. И, может, это и к лучшему.

Ведь в разгар эпидемии коронавируса, когда все звезды взвыли от безденежья и отсутствия концертов и гонораров, звезда шоу "Уральские пельмени" не растерялась и пошла заливать катки за деньги. Также он вспомнил о работе электромонтера. Так что без копейки Рожков точно не останется.

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Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2022, 13:43 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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