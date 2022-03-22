"Не мог больше врать": Сюткин бросил семью ради молодой любовницы

Артист празднует свое 64-летие, за свои годы он успел стать известным музыкантом и покорить немало женских сердец. Если карьера Валерия Миладовича развивалась довольно стремительно и успешно, то в любви ему повезло только с третьего раза.
В первом браке Сюткин прожил всего два года, тогда у него родилась дочь Елена. Вторую жену артист увел у друга, она родила ему сына Максима. Как раз от второй жены певец ушел к молодой любовнице. Валерию Миладовичу было 33 года, когда он встретил 18-летнюю Виолу. Он стал изменять жене, но долго врать не смог.
"Когда я встретил Виолу, то получил шанс жить как джентльмен. Во-первых, она обаятельна, во-вторых, умна, в-третьих, она — человек, который стимулирует. Она — муза. У нас был роман, какой-то период я все совмещал, но не мог больше врать", – рассказал музыкант.
Роман перерос в серьезные отношения, Виола стала женой Сюткина, у них родилась дочь, которую даже назвали в честь мамы. Возлюбленные счастливы вместе уже 30 лет, с годами их любовь только крепнет. В 2020 году у пары родился второй ребенок, сын Лев, который стал четвертым наследником артиста.