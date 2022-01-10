"Браво": Годовалый сын Сюткина показал редкие способности

В 2020 году заслуженный артист России Валерий Сюткин в полной мере осознал, что такое счастье. Любимая жена подарила ему сына Льва, который стал источником радости и вдохновения для артиста.
Сейчас мальчик еще совсем кроха, но это не мешает ему всесторонне развиваться. Годовалый малыш уже делает первые успехи в музыке и даже показывает в этой сфере редкие способности. Об этом поведал народу его родитель.
Как пишет Пятый канал, в "Инстаграм" Валерий Сюткин опубликовал видео с милым дитя. На ролике видно, как певец учит Льва играть на фортепиано, а ребенок, в свою очередь, совсем его не подводит.
Малыш послушно уселся на отцовских коленях и стал нажимать клавиши по примеру родителя. Даже миниатюрные пальчики ему не помешали. Он не решился бездумно лупить по пианино, издавая неприятные громкие звуки. К удивлению многих, старания Льва обернулись мелодичными аккордами. Гены так гены.
Поклонники вокалиста пришли в восторг от его крошечного наследника. Валерий Сюткин получил массу комментариев о своем чаде. Теперь Льву пророчат музыкальную карьеру. "Браво", "Маленькое чудо!", "Будущий артист", "Начало положено", "Джазмен юный", "Это чудесно", "Кукленок замечательный", "Ангелочек", — написали пользователи Сети.