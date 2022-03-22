"Яблочко с лимончиком на обед": На что живет растерявшая поклонников Агузарова?

В 90-е Жанна Агузарова собирала полные залы, однако с отъездом в США ее популярность стала стремительно падать.

Тогда же певица решила отправиться в Америку – покорять заграничных слушателей. При этом в России у артистки была толпа фанатов, масса концертов и, соответственно, неплохой заработок. Однако это не остановило ее на пути к своей мечте.

С США все-таки не задалось: за пять лет "инопланетянка" не смогла достичь успеха, а потом решила вернуться на родину. Ну, а тут про Агузарову уже успели позабыть, а на российской эстраде появились новые звезды. Соответственно, концертов стало меньше. Но это, по словам звездного промоутера Сергея Лаврова, ее не сильно расстраивает. Дело в том, что Агузаровой вообще не нужны деньги, а потому за гастролями она не гонится.

У певицы есть квартира в Москве, которую она приобрела очень давно, а роскошная жизнь, к которой стремятся многие российские звезды, как оказалось, не для нее.

"Человек она простой, ей не нужны дорогие автомобили и прочие атрибуты роскоши. В еде неприхотлива, вегетарианка: достаточно яблочко с лимончиком порезать – обед накрыт", – описал артистку Лавров.

Но выступать перед публикой Агузарова продолжает, правда, соглашается на это при одном условии: если заказчик заплатит ей за исполнение песен от 20 до 50 тысяч евро. Этой суммы ей вполне хватает на беззаботное существование.