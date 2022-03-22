Хоть ложись да помирай: вдове Этуша назначили унизительную копеечную пенсию

Елена Этуша родилась в 1964 году. И в этом году уже смогла оформить себе пенсию. "Ура, я пенсионерка! Хватило моих баллов на минимальную пенсию!" – похвасталась вдова на своей странице в социальной сети FaceBook*.
Пенсионные баллы — это условные единицы, в которых оценивается каждый год трудовой деятельности. Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд за работника в период его работы.
Судя по всему, стаж у вдовы Этуша небольшой, поэтому пенсию ей назначили копеечную. "9247 рублей и 77 копеек", – призналась Елена Этуш. По сегодняшнему курсу Центробанка это ровно 80 евро...
Для сравнения, Ефим Шифрин получает больше 13 тысяч рублей ежемесячно. Если бы артист оставил свою карьеру и стал неработающим пенсионером, то его пенсия составила бы больше 20 тысяч рублей. Лолита получает от государства 23 200 рублей ежемесячно, поскольку не получает доплат за профессиональные награды и звания. А Алла Пугачева имеет 48-55 тысяч рублей от государства вместе со столичной за звание Народной и "чернобыльской" надбавками.
*'экстремистский ресурс, который запрещен в России.