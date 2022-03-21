"Сдала экзамены!": невестка-стриптизерша сменила профессию в угоду недовольной Королевой

Архип Глушко привел в родительский дом свою возлюбленную-стриптизершу по имени Мелисса еще в прошлом году. Наташа Королева сразу дала понять общественности, что ее сын еще слишком молод, поэтому таких подруг в его жизни будет еще много. В Сети тут же поползли слухи о том, что певица недовольна профессией своей потенциальной невестки, а, может, и девушкой в целом.
Спустя довольно долгое время пара все еще демонстрирует нежные чувства друг к другу. Изменилось ли к за это время к лучшему отношение Королевой к возлюбленной сына – неизвестно. Однако, очевидно, что сама Мелисса делает определенные шаги, чтобы угодить недовольной свекрови. Например, стриптизерша всерьез решила сменить профессию и занялась визажем.
Недавно девушка даже похвасталась успехами в обучении по выбранному направлению.
"Ура, я сдала экзамены!" – поделилась возлюбленная Глушко-младшего.
Как пишут "7 Дней", многие поклонники уверены, что бывшая стриптизерша старается именно для того, чтобы грозная Королева однажды все-таки позволила сыну жениться на ней.
Судя по всему, намерения у влюбленных действительно серьезные. Недавно стало известно о том, что пара съехала из загородного дома звездной семьи, отвергнув общество родителей, и обосновалась в московской квартире.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сын Наташи Королевой и невестка-стриптизерша ужаснули россиян.