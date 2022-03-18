Сын Королевой с ушами эльфа и невестка-стриптизерша ужаснули россиян

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип начинающий артист, который активно самовыражается в соцсетях. Там он делится не только творческими успехами, но и личной жизнью. Уже два года он встречается с танцовщицей Мелиссой Волынкиной. Сначала пара жила в загородном доме Наташи Королевой, а недавно перебралась в московскую квартиру. По слухам, певица на дух не переносит свою невестку-стриптизершу. Впрочем, она не препятствует жизни сына.
Впрочем, многие поклонники тоже считают, что Волынкина плохо влияет на 20-летнего сына Королевой. Недавно девушка решила опробовать силы в новом начинании и стала заниматься макияжем. Теперь она ставит опыты на возлюбленном.
Недавно сын Королевой показался людям с густой бородой и широкими бровями. А на днях предстал в своем "Инстаграм"* в роли эльфа с длинными ушами и с ярким макияжем.
"Из этого всего хаоса создали вот это вот непонятное существо. Вроде телка, а вроде мужчин. Не пойми кто..." – написал сын Королевой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Архип Глушко принимает участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" вместе со своей звездной мамой. На одном из концертов Архип остолбенел, когда Королева во время танца случайно сверкнула ягодицами.
"Инстаграм"* – соцсеть, заблокированная на территории России по решению Роскомнадзора.