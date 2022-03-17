"Внуки здесь": Загнанный в угол Ярмольник оправдался за побег из страны

Леонид Ярмольник уехал в Юрмалу.

Артист планировал уехать в Латвию тихо и незаметно, но его появление на побережье тут же стало достоянием общественности. Пока Леонид Исаакович не комментировал свой отъезд, в Сети его буквально загнали в угол домыслами и предположениями. Ярмольник вышел на связь, чтобы прокомментировать свой отъезд, сообщает "Общественная служба новостей".

"Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину, и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним", – оправдался артист.

Леонид Исаакович приобрел недвижимость в Юрмале еще в 2013 году, тогда же и получил вид на жительство в Латвии. Поклонники уверены, что это может быть отличным поводом, чтобы переехать в европейскую страну, однако сам Ярмольник такую возможность отрицает.

Стоит отметить, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса покинули Россию и разъехались кто куда. Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми уехали лечиться в Израиль. Джиган и Оксана Самойлова отдыхают в Дубае. Режиссер Тимур Бекмамбетов отправился на съемки фильма в Тель-Авив. Пока одни звезды разъезжаются, другие их за это осуждают.