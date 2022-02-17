Ого! Возбужденный Ярмольник заласкал пальцами даму в халатике

68-летний актер показал страстные чувства на людях. Леонид Ярмольник нежно поработал рукой.

Театральные постановки с участием Леонида Ярмольника и Марины Нееловой — отдельный вид искусства. Сейчас эти маститые коллеги выступают вместе в спектакле "203—205", который идет в "Современнике".

Эта лирическая комедия показывает развитие романтических отношений. Ярмольник и Неелова играют немолодую пару, живущую в Лос-Анджелесе. Они транслируют со сцены торжество любви, которая помогает справиться со всеми неурядицами.

Премьера спектакля не обошлась без профессиональных снимков. Пикантное фото опубликовала "Экспресс газета". В кадре возбужденный от зрительского внимания Леонид Ярмольник трепетно прижимается к Марине Нееловой сзади. При этом женщина стоит в одном халатике, а компаньон ласкает пальцами ее кожу под рукавом.

Благодаря таким снимкам, становится очевидно мастерство знаменитых артистов. Они умело передают силу чувств с помощью тонких интимных прикосновений, которые не сразу бросаются в глаза.

Напомним, ранее Леонид Ярмольник признавался в любви к творчеству Марины Нееловой. Профессионализм актрисы и подтолкнул мужчину устроиться на работу в театр, где она играет. "Я ее обожаю всю жизнь", — заявил звездный театрал. В студии телешоу он изъявил желание быть партнером Нееловой по сцене.