Бросившая дочь Савичева взвыла из-за обвинений: Просто идиотизм!

Дело в том, что в Португалии у певицы подрастает маленькая дочь Анна. Девочка постоянно живет с бабушкой и дедушкой по линии отца – Александра Аршинова. Сама Юлия Савичева с мужем живет и работает в России и лишь время от времени приезжает повидать наследницу. В острый период пандемии такие встречи оказались несколько затруднены.
В связи с этим поклонники стали часто упрекать певицу в том, что она оставила единственную дочь. Пользователи Сети распускают слухи о том, что бросившие дочь супруги переложили всю ответственность за воспитание ребенка на своих родителей. Недавно Юлию Савичеву попросили прокомментировать этот слух в программе "Скажи правду" на RU.TV.
"Господи! Это просто идиотизм!" – взвыла певица из-за набивших оскомину обвинений.
Исполнительница понимает, откуда взялся такой слух, но считает, что это неправда. Савичева отметила, что она постоянно летает в Португалию и буквально разрывается на две страны.
Комментируя другой слух, Юлия Савичева призналась, что несколько лет назад им с мужем приходилось довольно туго. Пара была вынуждена питаться одной гречкой, чтобы остаться на плаву и платить зарплату всем своим сотрудникам.
Ранее Юлия Савичева откровенно рассказала о ссоре с Максимом Фадеевым.