Молодая жена Цекало показала малыша после слухов о беременности

Фанаты популярного шоумена все еще верят в том, что у него появится новый наследник – от молодой супруги.

К браку Александра Цекало и Дарины Эрвин многие относились скептически, ведь разница в возрасте у пары целых 30 лет. Тем не менее в их отношениях царит гармония, а возлюбленные уже давно покинули Россию и обосновались за океаном.

Цекало и Эрвин наслаждаются обществом друг-друга, о чем молодая жена шоумена не раз рассказывала подписчикам. Многие поклонники ждали момента, когда пара созреет для рождения детей, но пока возлюбленные воспитывают только собак. В их доме уже был большой черный питомец, а с недавних пор семья завела еще одного – совсем крохотного щенка.

Молодая жена 60-летнего Цекало не отходит от него ни на шаг, а для того, чтобы малыша было удобнее держать на руках, она купила специальный слинг, который, как правило, используют мамы с новорожденными детьми. Собственно, себя с щенком в слинге она запечатлела на камеру, а после выложила трогательный снимок на своей странице в "Инстаграме".

К слову, фанаты все же не отчаиваются увидеть на руках художницы новорожденного наследника. Наверное, поэтому очень часто ее подозревают в беременности. Слухи о том, что Эрвин ждет ребенка, ходили в прошлом году на фоне изменений в ее фигуре. Однако вскоре она огорчила поклонников новостью о том, что просто-напросто набрала пару лишних кило.