"Секс – завтрак чемпионов": Молодая жена намекнула на бурный интим с пенсионером Цекало

Молодая жена продюсера занимается творчеством, она рисует обнаженные тела и выкладывает их в свой блог. Стоит отметить, что в "Инстаграме" девушки появляются не только нарисованные формы. Дарина гордится своей фигурой и нередко радует подписчиков фотографиями в минимальном количестве одежды.
Также Эрвин охотно демонстрирует своих открытые взгляды на сексуальные отношения. Очевидно, молодая красотка не против плотских утех в различных их проявлениях. В новом видео в своем блоге Дарина появилась в футболке с интересной надписью: "Секс – завтрак чемпионов. Поклонники решили, что Эрвин намекает на бурный интим с 60-летним Цекало.
Напомним, Дарина Эрвин и Александр Цекало начали отношения в 2019 году. Шоумен бросил жену Викторию Галушку, сестру Веры Брежневой, с которой у него двое детей, и окунулся с головой в роман с молодой брюнеткой.
Ранее Дарина Эрвин поделилась фотографией очередной своей провокационной работы. Художница показала даму с обнаженной грудью и голыми ягодицами, которая стоит перед распахнутой дверью автомобиля. Подписчики, как и всегда, пришли в восторг от работы Дарины, расхвалив ее новый шедевр. Некоторые даже решили, что Эрвин написала свой автопортрет.