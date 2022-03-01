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Шоу-бизнес
Почему Валерия не смогла построить карьеру в "Комбинации"

Почему Валерия не смогла построить карьеру в "Комбинации"

Российская певица Валерия не стала солисткой популярной в 90-е группы "Комбинация". Вместо нее взяли другую.
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Легенда 90-х, группа "Комбинация" появилась в Саратове в 1988 году. Модный по тем временам "герлз-бэнд" решил создать Композитор Виталий Окороков и автор песен Александр Шиншинин. В последние годы существования СССР группа стала мегапопулярной.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Семь молодых девушек в смелых нарядах и с провокационными текстами о свободе бытия отправились покорять Москву и сделали это с легкостью. Песня "Russian girls" в одно мгновение стала хитом и даже, кажется, не забыта до сих пор, звуча как никогда актуально. Сегодня мало кто помнит, что у группы "Комбинация" мог быть совсем другой состав.

Композитор Виталий Окороков рассказал, что сначала предложил петь в коллективе Валерии, которая тогда работала в ресторане. Он предложил ей строить карьеру в группе, но артистка не захотела делить сцену с другими певицами и заявила о желании работать только сольно.

Однажды в коридоре саратовской консерватории он встретил свою школьную любовь Алену Апину. Именно ее он и пригасил работать в "Комбинацию". Она с удовольствием приняла приглашение.

Напомним, музыкальная группа "Комбинация" была очень популярна в 90-е. Некоторые композиции до сих пор популярны.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 18:35 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость973280
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Лера-старая фанера самоубейся Амэн!
Гость973321
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Дд
Гость962699
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Так эту старушенцию с лошадиными зубами и наклеенными до бровей ресницами и узнали благодаря первому мужу.Не поет,а визжит этот набор костей.
1

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