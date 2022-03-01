Почему Валерия не смогла построить карьеру в "Комбинации"

Легенда 90-х, группа "Комбинация" появилась в Саратове в 1988 году. Модный по тем временам "герлз-бэнд" решил создать Композитор Виталий Окороков и автор песен Александр Шиншинин. В последние годы существования СССР группа стала мегапопулярной.
Семь молодых девушек в смелых нарядах и с провокационными текстами о свободе бытия отправились покорять Москву и сделали это с легкостью. Песня "Russian girls" в одно мгновение стала хитом и даже, кажется, не забыта до сих пор, звуча как никогда актуально. Сегодня мало кто помнит, что у группы "Комбинация" мог быть совсем другой состав.
Композитор Виталий Окороков рассказал, что сначала предложил петь в коллективе Валерии, которая тогда работала в ресторане. Он предложил ей строить карьеру в группе, но артистка не захотела делить сцену с другими певицами и заявила о желании работать только сольно.
Однажды в коридоре саратовской консерватории он встретил свою школьную любовь Алену Апину. Именно ее он и пригасил работать в "Комбинацию". Она с удовольствием приняла приглашение.
Напомним, музыкальная группа "Комбинация" была очень популярна в 90-е. Некоторые композиции до сих пор популярны.