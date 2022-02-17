"Я не виновата!": Валерия выбрала другого после поступка забывшего о ней Пригожина

Певице Валерии пришлось сделать сложный выбор.

Не многие звездные пары могут похвастаться гармонией и счастьем в отношениях. Иосифу Пригожину и Валерии в этом плане повезло больше: их брак с каждым годом только крепчает. Несмотря на то, что пара проводит много времени вместе, в жизни певицы есть мужчины, которым она посвящает не меньше внимания.

Например, Филипп Киркоров: с королем российского шоу-бизнеса исполнительница хита "Часики" снимается вместе в шоу "Маска", где они оба демонстрируют теплые отношения. Киркоров преследует ее и за стенами студии популярного шоу. Накануне артистке задала пару каверзных вопросов Алла Довлатов, причем радиоведущая не упустила возможности спросить про поп-короля российской эстрады.

Журналистка поинтересовалась у Валерии, по ее мнению, кто лучше поет – Николай Басков или Филипп Киркоров. С обоими артистами певица находится в хороших отношениях, поэтому выбор ей дался не просто. К счастью, делать это самостоятельно ей не пришлось: она бросила монетку, чтобы определить, кто же из них более талантливый.

"Ребята, если что, я не виновата. Это все она", – предупредила Валерия перед выяснением результатов сложного выбора.

По воле случая лучшим в своем деле оказался Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что в жизни Иосифа Пригожина тоже есть место другим женщинам, говоря о которых, продюсер забывает о своей жене. Недавно музыкальный деятель решил поздравить экс-возлюбленную с днем рождения, опубликовав с ней фотографию и прикрепив текст. Показалось, что в этот момент Пригожин позабыл про певицу Валерию, даже не упомянув ее в посте.