Помолодела и похорошела: соблазнительная вдова расцвела после похорон Этуша

9 марта исполнится 3 года с того дня, как Елена Этуш стала вдовой – в 2019-м ее легендарный супруг почил в бозе. С тех пор Елена Этуш не покладает рук – занимается установкой памятников, переименованием улиц, выпусков книг в память о Владимире Абрамовиче. Видимо, постоянная активность и помогает ей выглядеть так молодо.
О ней, можно сказать словами чеховской Аркадиной: "Я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите все на одном месте, не живете...Я держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана... Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефёлой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".
Действительно, на 57-м году жизни Елена Этуша выглядит очень привлекательно – кажется, что после похорон любимого мужа она даже расцвела и похорошела! А недавно она сменила прическу и вообще стала выглядеть юной девой.
"Прическа очень к лицу новая", – похвалила ее подруга в социальных сетях. "Ращу!" – ответила уже и без того роскошная вдова.