"Так и хочется!": Захарова из "Кадетства" отклячила сочную задницу

Елена Захарова показала, как отдыхает за рубежом.

В начале двухтысячных Елена Захарова была очень популярной актрисой. Народную любовь она получила после съемок в сериале "Кадетство", в котором сыграла молодую учительницу, в которую влюбился Максим Макаров. В последнее время артистка не так часто мелькает на экранах телевизора, зато она ведет микроблог, в котором рассказывает подписчикам о своей жизни.

Сейчас Захарова проводит время на Кипре и делится с подписчиками фотографиями с отдыха. Накануне она выложила в "Инстаграм" снимок, на котором позирует, по всей видимости, на крыше отеля. Отклячив аппетитные ягодицы и продемонстрировав стройные ножки, актриса улыбается во все тридцать два зуба. Елена решила совместить в одежде элегантный стиль со спортивным. Так, она надела черное платье, а в качестве обуви выбрала спортивные кроссовки. Видимо, гулять и наслаждаться красотами города все-таки гораздо комфортнее в удобной обуви.

Поклонники начали нахваливать звезду, буквально засыпая ее комплиментами. "Леночка, вы шикарна", "Красивое фото, красивая актриса", "Очень сексуальные ножки, так и хочется расцеловать", "Божественная красавица", "Богиня", "Как же красиво! И вы, Леночка, очень красивая и солнечная", – написали подписчики.