Сябитова рассказала о трудностях в отношениях с молоденьким: Как спать с ребенком?

Завтра Роза Сябитова отметит свое 60-летие, однако, дойдя до этого возраста, сваха всея Руси так и не обрела счастье в личной жизни.

Последний брак телеведущий был не самым счастливым: она неоднократно рассказывала, что бывший муж поднимал на нее руку. Прошло много лет, а рядом с Сябитовой все так же нет достойного мужчины.

Теледива призналась, что в столь почтенном возрасте уже и не ищет себе возлюбленного. Не потому что разочаровалась, а потому что просто поняла, что одной ей лучше. Дело в том, что если уж и заводить отношения, то с кем-то младше себя, однако с молодыми мужчинами встречаться у нее не получается. По словам телесвахи, все в них прекрасно: веселые, энергичные, красивые, поддаются воспитанию, но все же есть нюансы, с которыми звезда никак не может смириться.

"Но как спать со своим ребенком, у которого нет ответственности ни за себя, ни за свою женщину?", – задается вопросом Сябитова, рассказывая о трудностях в отношениях с молодыми мужчинами.

Ровесников в качестве достойной пары она вообще не рассматривает. Несмотря на частую серьезность намерений с их стороны, телеведущая не может закрыть глаза на их багаж в виде бывших жен, детей, внуков, с которыми придется поддерживать хорошие отношения, даже если этого не хочется. А еще, по словам телеведущей, они ужасно скучные.

В общем, при таком раскладе Сябитова видит для себя единственное правильное решение – быть одной.

"Игра в замужество под названием «быть или не быть, может, повезет, а может, нет» — не для меня", – пояснила сваха.

