"Я очень устала": Затравленная молодая вдова Грачевского опустила руки

Екатерина Белоцерковская приняла важное решение.

Супруга ушедшего из жизни в прошлом году создателя "Ералаша" устала бороться с его первой женой за права на популярное детское телешоу. После смерти Грачевского Екатерину затаскали по судам и скандальным телешоу, женщину буквально затравили родственники и другие претенденты на наследство. Белоцерковская ходила по судам, борясь за права на проект довольно долго.

Теперь вдова призналась, что больше не может бороться и решила опустить руки. "Я очень устала! Сегодня мы забрали свой иск. С моей стороны нет исков. Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет!", – призналась Екатерина. Первая жена Грачевского Галина долгое время брала суды нахрапом в надежде получить права на "Ералаш", которые по закону принадлежат другим людям. В итоге суд отклонил все ее иски.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года, на годовщину смерти артисту открыли памятник. Екатерина Белоцерковская присутствовала на церемонии, но так сильно перенервничала, что не смогла сдержать рыданий. Позже молодую вдову госпитализировали и положили под капельницу. Оказалось, причиной стало резкое понижение давления из-за стресса. Белоцерковскую вскоре отпустили домой, нормализовав состояние.