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Шоу-бизнес
Старшенькая красавица, две ровесницы и тайная четвертая: что известно о дочерях Панина

Старшенькая красавица, две ровесницы и тайная четвертая: что известно о дочерях Панина

Далеко не все знают, что скандально известный Алексей Панин – многодетный отец. Мужчина воспитывает только старшую дочь, никак не участвуя в жизни остальных кровиночек.
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Алексей Панин – не из тех, кто держит личную жизнь в секрете. Актер не раз рассказывал о любовных похождениях и многочисленных романах, благодаря которым в свои 44 года успел стать многодетным отцом. Даже сам Алексей уже шутит о том, что ему пора бы остановиться с потомством. Сегодня у эпатажного артиста четыре дочери от разных женщин. Две из них родились с разницей всего в несколько дней, а о существовании еще одной он узнал совершенно случайно.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Впервые Панин стал отцом еще 14 лет назад. Старшую дочку Аню ему подарила фактическая жена – бывшая модель и актриса Юлия Юдинцева. Пара встречалась несколько лет, но не спешила создавать новую ячейку общества. Увы, даже появление на свет дочери не заставило мужчину перевоплотиться в примерного семьянина. Вскоре после рождения наследницы Алексей и Юлия разошлись, начав ожесточенную борьбу за опеку.

Спустя несколько лет судов, скандалов и похищений, в 2017 году, актеру удалось добиться разрешения на воспитание Ани. Девочка растет настоящей красавицей, делает свои первые шаги в актерской карьере и подает отцу надежды на большое будущее в модельном бизнесе. Некоторые отмечают, что из Алексея получился хороший отец. Но есть и те, кто видит в нем только дебошира, не способного дать ребенку достойное воспитание.

Существует мнение, что поведение Панина не сулит его наследнице ничего хорошего. Якобы девочка может вырасти копией отца и начать вести себя так же откровенно. Как бы там ни было, плоды воспитательной работы актера пока можно оценить только на примере 14-летней Ани. Ведь остальные дочери эпатажного артиста живут со своими матерями, к тому же, знаменитый отец ими почти никогда не хвастается.

Вторая и третья наследницы Алексея Панина появились на свет с разницей в несколько дней. 19 апреля 2011 года гинеколог Татьяна Савина родила от мужчины девочку Машу, а уже 21 апреля родилась София – дочка от Ольги Маруженко. С обеими женщинами у актера были недолгие отношения, которые не привели ни к чему серьезному. Конечно, кроме появления на свет двух дочек, с которыми знаменитый отец почти не видится. С Машей мужчина поддерживает общение, но почти не встречается, а Соню и вовсе видел только один раз.

С четвертой наследницей Алексея дела обстоят еще интереснее. Какое-то время актер даже и не догадывался, что у него родилась еще одна дочь. С матерью ребенка, имя которой Панин не раскрывает, у него была лишь мимолетная связь. Женщина сохранила беременность в секрете, а теперь растит дочь с другим мужчиной. Артист узнал о девочке от знакомых и предпочел не вмешиваться в ее новую жизнь. Возможно, наследница звезды никогда не узнает, что эпатажный Алексей Панин из телевизора и скандальных заголовков – ее родной отец.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 15:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

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