"Агрессивна": разукрашенная мать Королевой молодится

Визажист Алена Ножичкнина разобрала образ матери Наташи Королевой Людмилы.

Мать Наташи Королевой Людмила активно ведет социальные сети и, кажется, совсем ничего не боится. Она смело экспериментирует с образами и делится ими в своем "Инстаграме". Часто звезду критикуют за внешность, но ее ничего не останавливает, и она продолжает делать то, что хочет.

На одном из последних видео, которое показала родительница знаменитой певицы, она предстала в светлых джинсах со стразами, черной футболке с белой надписью и в ярко-желтой молодежной куртке. Свой образ она дополнила высоким начесом и большими круглыми сережками. В руках она держит солнечные очки. Некоторым подписчикам не понравился макияж красотки.

"Чисто теоретически очень правильно выбран цвет теней. В макияж для возрастной кожи обычно добавляют розовые оттенки. Розовые оттенки придают свежести, они молодят. Стрелку я бы такую яркую не делала, это утяжеляет глаз. Можно сделать такую же стрелочку, но стрелка не должна быть настолько агрессивна. Можно ее было растушевать", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Алина Ножичкина.

Стилист остался доволен работой своего коллеги. Единственное. по словам профессионала, можно было бы исправить лишь незначительные детали.

"Что касается проработки в общем, то сама история, что высветлена область под глазками, даже подбородок чуть высветлен, лобик – это в принципе правильно, потому что если говорить про "anti-age" макияж, то должен быть более светлый цвет лица. Загар, как правило, старит кожу, делает нас старше. Когда это до 40-45 лет, это такой роли не сыграет, но уже после 45 – это уже будет говорить о несвежести кожи, и кожа будет приобретать такой взрослый вид. Румяна, конечно, надо было на яблочко вывести. А так неплохо, единственное, немного угнетает цвет губ", – подытожил эксперт.