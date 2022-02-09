Королева красоты стала невзрачной: Кейт Миддлтон превратилась в "серую мышь"

Несколько лет назад Кейт Миддлтон признали иконой стиля королевской семьи Британии. Поклонники высоко оценивали ее вкус, умение сочетать цвета в одежде и выбирать роскошные наряды из масс-маркета. Герцогиню Кембриджскую ласково называли королевой красоты и думали, что этого у нее не отнять.
Однако в лаконичном и стильном гардеробе жены принца Уильяма постепенно появились скучные и мрачные вещи. Это стало понятно по ее снимкам, которые широко распространены в Сети. Простенькая неказистая одежда стала портить общее впечатление от имиджа Кейт и сделала ее невзрачной.
Недавно в инстаграм-аккаунте герцогов Кембриджских появились свежие кадры Кейт Миддлтон. Королевская леди посетила организацию, поддерживающую малообеспеченные семьи, и попала на камеру.
Возможно, знаменитость боялась смотреться вычурно в компании небогатых людей, но факт остается фактом: выглядела она не как член королевской семьи, а как офисная "серая мышь". Жена принца облачилась в черные брюки и приталенный клетчатый пиджак мышиного цвета. Она будто наспех распустила волосы, которые небрежно спадали с плеч.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Кейт Миддлтон заняла насиженное принцем Гарри место. Теперь у нее новые привилегии и очередной властный статус.