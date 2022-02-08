"Он созрел": прихвативший стриптизершу сын Королевой отправился в свободное плавание

Наташа Королева поделилась новостью: ее сын стал настолько взрослым, что решил жить отдельно.

Наташа Королева проживает с семьей в загородном доме, где целый этаж выделен сыну артистки Архипу. Вместе с молодым человеком проживает там и его девушка – стриптизерша Мелисса. Несмотря на то, что избранница сына не пришлась по душе звездным родителям, они не стали препятствовать отношениям.

Поклонники Королевой в шутку называют танцовщицу невесткой, однако женщина всячески отрицает намерение сына жениться. При этом певица нормально относится к тому, что молодые люди живут с ними в одном доме, поэтому даже и не планирует их прогонять. Артистка считает, что ее сын – разумный человек, а потому не наделает глупостей. Однако звездная мама не собирается покупать наследнику отдельное жилье, так как считает, что это не ее забота.

Недавно стало известно, что Архип решил вылететь из родного гнезда. Так, он уже упаковал вещи и, прихватив с собой свою стриптизершу, собирается съезжать. По словам Королевой, решение было принято именно наследником. "Видимо, пришло время, он созрел", – заявила артистка. Однако поклонники подозревают, что парень просто довел своих родителей. Ведь Архип и Мелисса не раз устраивали отвязные гулянки, от которых родители вряд ли были в восторге.