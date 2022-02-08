"Уезжает от нас": Королева объявила о расставании с любимым мужчиной после странной выходки

Наташа Королева связала себя узами брака со вторым супругом Сергеем Глушко в 2003 году. Артистичный и яркий стриптизер, который выступает под творческим псевдонимом Тарзан, сразу покорил ее сердце. В 2002 году певица родила сына Архипа.
Брак Королевой и Тарзана нельзя назвать спокойным и гармоничным. Недавно на всю страну разразился страшный скандал из-за измены танцовщика, которую артистка смогла простить.
После этого выяснилось, что Наташа Королева сама не такая уж и святоша. Она рассказала, что за океаном у нее подрастает дочь, которую родила суррогатная мать при использовании яйцеклетки артистки и сперматозоида ее друга-гея.
Теперь в жизни Наташи Королевой наступил новый этап. Единственный сын, который как и для любой матери является для нее любимым мужчиной, 19-летний Архип решил съехать.
На открытии выставки картин мужа Сергея Глушко Наташа Королева рассказала, что будет помогать сыну начинать взрослую жизнь.
"Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве – это сейчас удовольствие дорогое", – рассказала певица.