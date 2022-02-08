"А как же любовь?": Сябитова откровенно рассказала о проблемах с браком

Роза Сябитова уже много лет помогает людям найти свою вторую половинку.

В личной жизни самой главной российской свахи не везет: ведущая шоу "Давай поженимся" рассказывала, что бывший муж ее неоднократно избивал. Однако это не мешает ей раздавать советы и рассуждать о счастливой семейной жизни.

Кстати, по словам Сябитовой, в вопросах брака в России сегодня кризис: начиная с 2010 года девушки либо разводятся после нескольких лет совместной жизни, либо вообще не могут найти себе подходящую пару. Этим фактам знаменитая сваха нашла объяснение, которым поделилась на своей странице в "Инстаграме".

Такую тенденцию телеведущая связала с тем, что сегодня женщины стали чересчур самостоятельными: получают высшее образование и добиваются успеха в карьере, причем таких представительниц прекрасного пола из года в год становится больше.

"По мере роста собственных доходов девушки теряют мотивацию как к совместному проживанию с мужчинами, так и к тому, чтобы проявлять терпение и снисходительность к каким-то мужским ошибкам в поведении", — прокомментировала причины проблем с браками Сябитова.

Кроме того, популярная сваха считает, что большинство девушек откладывают мысли о семье из-за прогресса в репродуктивной медицине: они уверены, что смогут родить и после 40 лет, поэтому в молодости делают упор не на поисках жениха, а на саморазвитии.