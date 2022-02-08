"Требует долю": Жаждущая 269 миллионов Мамаева подала в суд на бывшего мужа

В конце января футболист Павел Мамаев сыграл свадьбу с подругой своей бывшей жены. Порадовались за него далеко не все. Экс-супруга спортсмена придумала сюрприз молодоженам — суд. Алана Мамаева намерена обобрать бывшего практически до нитки, и уже начала действовать.
Блогер обратилась к адвокату, и они приняли решение подать судебный иск против Павла. Согласно позиции звездной брюнетки, Мамаев задолжал ей крупную сумму — более 269 миллионов рублей. Женщина хочет получить средства на законных основаниях с помощью юриста.
"В иске мы требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела", — пояснил правозащитник Аланы Мамаевой. Другие подробности дела он пообещал раскрыть позднее.
Футболист и Алана Мамаева уже давно решают вопросы через суд, иначе договариваться не выходит. Спортсмен подавал иск против экс-супруги, чтобы забрать у нее ребенка и получать алименты. Однако через некоторое время Павел передумал и отозвал обращение.
Ранее брюнетка жаловалась, что платит налоги за бывшего мужа. Она показывала в Сети квитанцию со счетом за автомобиль, на котором ездит Павел Мамаев. Народ поддержал Алану Мамаеву, полагая, что за развлечения экс-супруга она расплачиваться точно не должна.