Алана Мамаева шокирована выходкой бывшего мужа: Я бы платила алименты!

Павел Мамаев забрал из суда иск против бывшей жены Аланы.

Одна из самых скандальных пар российского спорта и шоу-бизнеса, футболист Павел Мамаев и модель Алана Мамаева развелись в апреле 2021 года.

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Девушка, которая дождалась мужа из тюрьмы, обвинила его в регулярных изменах и подала на развод. При этом сначала она не собиралась делить с ним имущество и требовать денег.

"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи", – писала Алана Мамаева.

Однако потом ситуация изменилась. Алана Мамаева стала упрекать футболиста в том, что спускает все средства на новую девушку, а о детях позабыл. Модель уверяла, что Мамаев подал иск в суд, чтобы забрать общего ребенка и взыскать с нее самой алименты.

Неожиданно Мамаев забрал иск на алименты, чего не ожидала Алана. Она была крайне удивлена, ведь второго шанса подать иск не будет.

"Он подает в суд, чтобы обозначили место проживания ребенка с ним, и я бы платила алименты. Но недавно он этот иск отозвал", – рассказала Мамаева в эфире "Матч-ТВ".



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