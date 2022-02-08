"Наша девочка": Брежнева впервые показала неизвестную дочь от Меладзе

40-летняя Вера Брежнева похвасталась семейным счастьем.

Певица Вера Брежнева много лет живет в браке с Константином Меладзе. Общего ребенка у пары не появилось. Зато от предыдущих отношений и у нее, и у него достаточно много детей. Артистка воспринимает дочерей композитора, как своих собственных, и радуется их успехам.

Недавно наследница мужчины Лия Меладзе выступила на украинском шоу "Голос". Широкой публике девушка оказалась неизвестной, поэтому народ приятно удивился ее вокальным способностям.

Вера Брежнева вместе с мужем специально прилетела в Украину, чтобы поддержать новоявленную звезду. Кроме того, экс-участница "ВИА Гры" впервые показала неродную дочь в своем инстаграм-аккаунте. Она разместила видео с конкурса и добавила трогательное примечание.

"Гордимся нашей девочкой", — подписала ролик счастливая жена Константина Меладзе.

Напомним, Вера Брежнева заикнулась о пластических операциях. Подписчики заподозрили, что артистка тайно увеличила грудь и им не сказала. Певица поразмыслила о хирургических манипуляциях и сделала важные выводы.

Как писали "Дни.ру", родная дочь не приехала на грандиозный юбилей поп-дивы. Вера Брежнева отмечала 40-летие без нее, так как девушка расставила приоритеты — была занята учебой в Америке, образование для нее важнее.