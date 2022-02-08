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Шоу-бизнес
Публично смешавшую Пугачеву с грязью Понаровскую вывели на чистую воду

Публично смешавшую Пугачеву с грязью Понаровскую вывели на чистую воду

Ирина Понаровская написала мемуары, в которых не упустила возможности унизить некоторых своих коллег по цеху.
прочитано 667 раз

Под раздачу попала и Алла Пугачева, с которой у исполнительницы хита "Рябиновые бусы" уже давно натянутые отношения. Станислав Садальский, прочитав книгу певицы, привел в своем "Инстаграме" цитату: в ней Понаровская назвала Примадонну "деревней", даже несмотря на то, что живет она в замке.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Все тот же Садальский решил вывести автора мемуаров, уже успевших стать скандальными, на чистую воду. По его словам, Алла Борисовна – это бренд, а значит, любое упоминание о ней – это гарантия того, что как бы скучен ты не был, но о тебе будут говорить. В качестве примера заслуженный артист привел мужа Примадонны Максима Галкина: он уверен, что до брака со знаменитой артисткой, комик был "пирожком ни с чем", зато теперь он обзавелся популярностью и армией поклонников.

"Через Пугачеву всегда можно зайти и все продать. Она всегда интересна и все, что вокруг нее", – объяснил публичные унижения Пугачевой актер.

Кого еще в своей книге оскорбила Понаровская, неизвестно, но, судя по тому, что после упоминания Пугачевой произведение резко вызвало интерес, скоро кто-нибудь расскажет и о других жертвах автора.

Напомним, что на слова исполнительницы хита "Рябиновые бусы" уже успели отреагировать и другие коллеги по творческому цеху. Андрей Макаревич, например, приструнил Понаровскую, призвав ее перестать "тявкать".

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
8 февраля 2022, 08:41 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость956787
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Понаровская как пpыщ на 3aдницe. Вроде пустяк, а неприятно. Закончится тем, что Алка наймёт бригаду киллeров и yнылая вeшалка Понаровская будет в гoлoм виде подвешена за ногу к фонарю и дocмеpти забита 1,5 метровым дилдo рыжего цвета.
Гость956786
Пожаловаться Ответить
Понаровская как пpыщ на 3aдницe. Вроде пустяк, а неприятно. Закончится тем, что Алка наймёт бригаду киллeров и yнылая вeшалка Понаровская будет в гoлoм виде подвешена за ногу к фонарю и дocмеpти забита 1,5 метровым дилдo рыжего цвета.
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