Публично смешавшую Пугачеву с грязью Понаровскую вывели на чистую воду

Под раздачу попала и Алла Пугачева, с которой у исполнительницы хита "Рябиновые бусы" уже давно натянутые отношения. Станислав Садальский, прочитав книгу певицы, привел в своем "Инстаграме" цитату: в ней Понаровская назвала Примадонну "деревней", даже несмотря на то, что живет она в замке.
Все тот же Садальский решил вывести автора мемуаров, уже успевших стать скандальными, на чистую воду. По его словам, Алла Борисовна – это бренд, а значит, любое упоминание о ней – это гарантия того, что как бы скучен ты не был, но о тебе будут говорить. В качестве примера заслуженный артист привел мужа Примадонны Максима Галкина: он уверен, что до брака со знаменитой артисткой, комик был "пирожком ни с чем", зато теперь он обзавелся популярностью и армией поклонников.
"Через Пугачеву всегда можно зайти и все продать. Она всегда интересна и все, что вокруг нее", – объяснил публичные унижения Пугачевой актер.
Кого еще в своей книге оскорбила Понаровская, неизвестно, но, судя по тому, что после упоминания Пугачевой произведение резко вызвало интерес, скоро кто-нибудь расскажет и о других жертвах автора.
Напомним, что на слова исполнительницы хита "Рябиновые бусы" уже успели отреагировать и другие коллеги по творческому цеху. Андрей Макаревич, например, приструнил Понаровскую, призвав ее перестать "тявкать".