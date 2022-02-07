"Отвечай честно!": Дюжев взъелся на безголосого сына Королевой

Наташа Королева вместе с сыном Архипом принимает участие в шоу Первого канала "Две звезды. Отцы и дети".

В последнем выпуске проекта у Архипа Глушко произошла неприятность. Дело в том, что накануне съемок молодой человек потерял голос и врач-фониатр запретил ему даже шептать. Однако Наташа Королева не растерялась и все равно вывела больного сына на сцену. Певица сама исполнила любимую миллионами композицию "Дельфин и русалка", ее наследник же просто аккомпанировал ей на шейкере.

Когда дело дошло до выставления оценок, оказавшийся в жюри Дмитрий Дюжев даже растерялся – актер просто не знал, что поставить человеку, который вышел на сцену вокального шоу и не спел. Добивающийся справедливости артист взъелся на безголосого Глушко-младшего, так как не заметил в его глазах ужаса и сожаления из-за того, что ему пришлось подвести мать.

Дмитрий Дюжев попытался выяснить, что же произошло на самом деле.

"Отвечай често!" – грозно обратился артист к сыну Королевой.

Но молодой человек мог лишь прошептать, что голос пропал – никаких других объяснений у него не нашлось. После этого за Архипа вступилась не только его знаменитая мать, но и авторитетные члены жюри. Лариса Долина подчеркнула, что заболеть могут все, и ничего страшного в этом нет. В результате Королева с сыном ушли со сцены со всеми положительными оценками, и даже недовольный Дюжев поставил четверку.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сын Наташи Королевой встал на скользкий путь.