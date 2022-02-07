"Он хотел умереть!": Вскрылись подробности последних дней жизни Куравлева

Леонид Куравлев ушел из жизни в конце января, а его смерть до сих пор не дает покоя коллегам по творческому цеху.

О жизни и кончине народного артиста РСФСР высказалась актриса Тамара Семина. По ее словам, то, что звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" ушел из жизни в одиночестве, виноват он сам, а точнее, его отношение к окружающим.

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Последние годы жизни артист скрывался от широкой публики: после смерти любимой жены Нины Куравлев закрылся в себе, а позже по нему ударила тяжелая болезнь. Перед смертью актер оказался в хосписе, куда, по слухам, его отправили собственные дети, правда, сами они всячески отвергают эту информацию. В любом случае кончина артиста наступила именно в стенах дома престарелых.

Актриса Тамара Семина в этом не видит ничего удивительного, хотя и жалеет своего сокурсника, ведь в конце жизненного пути он остался совершенно один. По ее словам, все могло бы быть иначе, если бы сам Куравлев относился к семье и друзьям искренне, с заботой и любовью.

"Собственно говоря, жизнь ему заплатила этим. Он никого не уважал и не любил, и к нему так же дети", – поделилась своими мыслями Тамара Семина.

Тем не менее, вспоминает артистка, были в кругу люди, которые до последнего подбадривали актера. Однако со временем они поняли, что это бесполезно, потому что Куравлев просто не хотел жить.

"Одна актриса сказала: «Что вы к нему все пристаёте? Он не хочет жить! Он хочет умереть!» И вот этот день настал! Что тут скажешь? Он не хотел жить!", – рассказала Семина, вспоминая последни дни жизни народного артиста.

