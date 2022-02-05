Всплыли подробности тайных страстей покойного Куравлева

После смерти жены Леонид Куравлев стал затворником.

О жизни пожилого артиста в последние годы было мало что известно, он практически не общался с журналистами и не появлялся на публике. Поклонники интересовались, чем живет Леонид Вячеславович, что ему нравится и что увлекает. Уже после его смерти всплыли некоторые подробности его никому неизвестных страстей.

Оказалось, Куравлев сильно любил красный цвет. Настолько, что в его гардеробе было десять одинаковых рубашек поло этого оттенка. Еще одно неожиданное пристрастие – японская кухня, точнее, роллы. Артист питал особую страсть к классической "Калифорнии". Любимое блюдо Куравлев дополнял выдержанным вином или коньяком.

Леонид Вячеславович был увлечен религией, он не раз отправлялся в паломнические туры, позже его даже звали в монастырь. Однако артист все-таки отказался, так как на тот момент не был к этому готов.

Всегда с собой Куравлев носил фото покойной жены в рамке. Он считал этот снимок своим талисманом. "Не могу представить себе ни одного утра, чтобы я не посмотрел на фото любимой Нины и не сказал ей о том, как я ее люблю", – рассказывал артист.

Напомним, Леонид Куравлев скоропостижно скончался в хосписе 30 января после тяжелой болезни. Сначала его госпитализировали в Коммунарку, а позже положили в хоспис с несколькими неизлечимыми заболеваниями. Причиной смерти стала остановка сердца.