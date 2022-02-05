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Шоу-бизнес
"Два года ремиссии закончились": Дайнеко сразила тяжелая болезнь

"Два года ремиссии закончились": Дайнеко сразила тяжелая болезнь

Виктория Дайнеко откровенно рассказала о своей проблеме.
прочитано 168 раз

Виктория Дайнеко шокировала фанатов. Как оказалось, звезда тяжело больна. Об этом она сообщила в своем "Инстаграм".

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 Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

По словам певицы, она живет с аутоиммунной проблемой, которая буквально отравляет ей жизнь. Так, она потратила много времени и денег на психотерапии, лекарства. Причем женщина обращалась не только к российским врачам, но и к иностранным. Однако ничто не помогло ей полностью излечиться. Любой стресс приводит исполнительницу к рецидиву. Хоть и этим справиться возможно, у артистки не выходит, поскольку она не в силах понять причину болезни . "Почти два года ремиссии подарили мне беременность, но потом это закончилось", – с грустью написала Виктория.

Напомним, что несколько лет назад артистка стала матерью, у нее родилась дочь Лидия. За несколько месяцев до рождения наследницы Дайнеко вышла замуж за музыканта. Так, женщина буквально с головой погрузилась в материнство и все свое время проводила с малышкой. По словам певицы, она получала от этого огромное удовольствие. К сожалению, отношения с супругом не удалось надолго сохранить. Пара рассталась в 2017 году, из-за чего страшный недуг вернулся к исполнительнице. По признанию Виктории, любое расставание – это драма.

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Виктория Дайнеко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 15:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

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