"Два года ремиссии закончились": Дайнеко сразила тяжелая болезнь

Виктория Дайнеко откровенно рассказала о своей проблеме.

Виктория Дайнеко шокировала фанатов. Как оказалось, звезда тяжело больна. Об этом она сообщила в своем "Инстаграм".

По словам певицы, она живет с аутоиммунной проблемой, которая буквально отравляет ей жизнь. Так, она потратила много времени и денег на психотерапии, лекарства. Причем женщина обращалась не только к российским врачам, но и к иностранным. Однако ничто не помогло ей полностью излечиться. Любой стресс приводит исполнительницу к рецидиву. Хоть и этим справиться возможно, у артистки не выходит, поскольку она не в силах понять причину болезни . "Почти два года ремиссии подарили мне беременность, но потом это закончилось", – с грустью написала Виктория.

Напомним, что несколько лет назад артистка стала матерью, у нее родилась дочь Лидия. За несколько месяцев до рождения наследницы Дайнеко вышла замуж за музыканта. Так, женщина буквально с головой погрузилась в материнство и все свое время проводила с малышкой. По словам певицы, она получала от этого огромное удовольствие. К сожалению, отношения с супругом не удалось надолго сохранить. Пара рассталась в 2017 году, из-за чего страшный недуг вернулся к исполнительнице. По признанию Виктории, любое расставание – это драма.