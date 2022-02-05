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Шоу-бизнес
Бросившую сына Решетову призвали больше не рожать: Это совершенно не твое

Бросившую сына Решетову призвали больше не рожать: Это совершенно не твое

В Сети активно обсуждают непростые отношения Анастасии Решетовой и ее экс-свекрови.
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Скандально известная блогерша Лена Миро тоже не смогла пройти мимо этой острой темы. Однако на своей странице в LiveJournal Миро дала понять, что проблема здесь намного серьезнее, чем конфликт модели с мамой Тимати. Гораздо важнее отношение Анастасии Решетовой к материнству вообще.

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Лена Миро оказалась возмущена тем фактом, что экс-возлюбленная Тимати на продолжительное бросила маленького ребенка на нянь и уехала устраивать свою личную жизнь в Дубай. Когда брюнетка наконец вернулась к сыну, она с гордостью продемонстрировала, как напекла ему блины, но у Миро это вызвало лишь усмешку.

Блогерша отметила: если ее предположения верны, то Решетову точно нельзя назвать образцовой матерью. В свете этого Миро даже призвала модель больше не рожать и ограничиться лишь одним ребенком.

"Прискакала оттуда, блинов наклепала. Это и есть, по-твоему, материнство? Если да, то больше, наверное, не рожай. Это совершенно, как мне кажется, не твое," – заявила Миро.

По мнению острой на язык журналистки, гораздо более органична Анастасия Решетова в своей среде, которая состоит из шоппинга и посиделок в ресторанах, мать же из модели "ну очень своеобразная".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасию Решетову поздравляют с беременностью.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 06:37 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
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