"Кунсткамера шутов и уродцев": сын Королевой встал на скользкий путь

Россияне затравили Архипа Глушко за его развлечения в компании девушки.

В Сети разгорелся скандал из-за поведения 19-летнего сына Наташи Королевой Архипа Глушко. На днях он выложил в "Инстаграм" компрометирующее видео, на кадрах которого вел себя вызывающе.

Сын Наташи Королевой веселился в компании друзей и избранницы Мелиссы Фокс–Волынкиной, которую певица недолюбливает.



Сын Наташи Королевой с гордостью показал, как талантливо его возлюбленная выпускает дым изо рта, а потом и сам решил проявить талант. Он показал, как зажигательно умеет танцевать. Номер Архипа Глушко закончился вульгарным жестом. Он просунул язык между двумя пальцами.



Напомним, Наташа Королева как-то раз высказалась, что ей не очень нравится девушка ее единственного сына. Мелисса Волынкина в прошлом была стриптизершей. В конце прошлого года она отмечала 21-летие и прямо на празднике она станцевала гостям стриптиз.

Поклонники звездного семейства и читатели "Дни.ру" уверены, что сын пошел по скользкой дорожке своего отца, стриптизера Тарзана. В конце концов ничего нового в семье никто не увидел, так что удивляться нечему. В комментариях к статье о сыне Наташи Королевой они оставили едкие слова.

"Тунеядец и дармоед! И куда мамаша смотрит?; "Кунсткамера шутов и уродцев"; "А муж кто? Все логично", – высказались читатели "Дни.ру".