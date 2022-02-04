Козловский постарался? Интриганка Акиньшина прячет набухший живот

Слухи о романе Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского поползли еще в начале 2021 года. Долгое время артисты не признавались в любовной связи, но шумиха вокруг заставила их признать наличие романа. Звездная блондинка разрушила чужую семью — отбила актера у гражданской жены с дочкой.
Почему секс-символ отечественного кинематографа бросил супругу ради коллеги, доподлинно неизвестно. Поклонники Данилы Козловского считают, что у него были весомые причины на этот поступок. Поговаривают даже, что Оксана Акиньшина от него забеременела, поэтому пришлось выбирать между двумя женщинами.
Недавно актриса пришла на презентацию сериала "Номинация" в эффектном образе. Она облачилась в черные брюки и просторную белую блузу. Оксана Акиньшина светилась от счастья перед камерами журналистов и получила удачные снимки. Знаменитость показала свои кадры в "Инстаграм".
Пользователям Сети показалось, что под свободным верхом артистка спрятала слегка набухший живот. Теперь народ обсуждает: постарался Данила Козловский или же о ребенке речи пока не идет.
Напомним, Оксану Акиньшину считают разлучницей, а ее бойфренда призывают вернуться в семью. Многие россияне разочаровались в этих артистах и подвергли их роман осуждению.