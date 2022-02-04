"Была отстранена": за что у матери Тимати забрали внука

Мать Тимати сделала шокирующее заявление. Психолог Павел Пономарев попытался разобраться в скандале.

"Мы никогда не жили вместе и у нас не было ничего общего. Сейчас есть чудесный ребенок, к воспитанию которого я не имею никакого отношения", – именно такими словами сопроводила свой пост Симона – мама Тимати. Судя по всему, она не видится с внуком и не следит за тем, как он растет.

"Сложно формировать представление о том, есть ли у бабушки заинтересованность в воспитании внука или нет. Скорее всего, могут быть две ситуации: либо она навязчиво его воспитывала и была отстранена родителями от этого процесса, потому что иногда бабушки начинают заменять собой родителей, тем самым, говоря о том, что они воспитывают ребенка лучше. Поэтому это может быть одна ситуация. Если у нее у самой нет заинтересованности в том, чтобы воспитывать внуков, нужна дополнительная информация, с чем это связано. Как правило, может быть были предприняты шаги в ее сторону, которые не работают", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Пономарев.

Пока все слова психолога остаются только лишь предположением. Причины, по которым у Симоны нет возможности проводить больше времени с наследником – неизвестны. Никто из членов семьи карты не раскрывал.

"Часто родители звезд начинают пропаганду того, что они сделали основной вклад в то, что звезда состоялась. В то время как самой звезде нужно удостовериться в том, чтобы у него была уверенность в том, что это он сделал, а не родители. Соответственно, когда родители звезд начинают говорить: "Я воспитала, я сделала" – сама звезда становится меньше, это бьет по самооценке звезд", – подытожил эксперт.