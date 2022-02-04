"Ну вот и все": Савичева поделилась своим горем

Певица рассказала в своем инстаграм-аккаунте о переживаниях. "Ну вот и все. Мой отпуск подошел к концу", – поделилась артистка. Юлия Савичева уточнила, что отправляется обратно в Москву рано утром 5 февраля.
Исполнительница отдыхает в теплых краях и очень не хочет возвращаться в холод. Она настолько трагично поделилась эмоциями, что можно подумать, что для нее это большое горе. "Скажите, там минус 30, 40? Что там вообще?", – поинтересовалась Юлия Савичева.
Фолловеры живо отреагировали на пост знаменитости. "Слабый минус. Зима как зима. Снега много Москве", "Скоро весна", "Такое чувство, что прощаешься со всеми", "Тогда сиди дома", – высказались подписчики.
Напомним, недавно Юлия Савичева воссоединилась с семьей, которую "бросила" сразу после рождения дочери Анны. Дело в том, что наследница звезды живет с бабушкой и дедушкой в Португалии, а ее мама и папа работают в России. Родители стараются как можно чаще приезжать к девочке, но из-за пандемии ковида были сложности. Певица долго не могла вылететь к дочери, хотя ее супруг уже получил необходимые документы. В итоге семья воссоединилась на берегу океана.