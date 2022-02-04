"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой

Весной 2021 года исполнитель сыграл свадьбу с возлюбленной. Однако уже через полгода у пары появились проблемы. По слухам, Александр Кузьмин стал выпивать и поколачивать жену. А некоторое время назад артист исчез, оставив тревожное видеопослание.
"Если вы меня сейчас видите, то через несколько минут больше не увидите... Я улетаю в космос. Прощайте, друзья…", — заявил мужчина, стоя у моста. В программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" Наталья заверила, что знаменитость превращает ее жизнь в кромешный ад.
По словам женщины, у Александра Кузьмина сильно ухудшилось здоровье. Выяснилось, что брат Владимира Кузьмина попал в одну из столичных больниц. Музыканту потребовалась помощь специалистов.
Исполнитель появился в студии шоу, чтобы объяснить свое странное поведение. По словам звезды, жена поступила очень некрасиво, обнародовав домашнее видео, на котором он предстал в агрессивном состоянии. Также он заявил, что у него есть компромат на супругу. "У нее есть любовничек", — отметил Александр Кузьмин.
Наталья же уверяет, что это выдумки мужа. Она предложила музыканту лечь в реабилитационный центр. Александр Кузьмин согласился. В свою очередь телеведущая Дана Борисова, которая ранее злоупотребляла алкоголем и запрещенными препаратами, пообещала помочь и поддержать артиста.