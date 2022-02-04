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Шоу-бизнес
Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри

Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри

Королевский внук все потерял. Кейт Миддлтон легко обставила его и празднует новое назначение.
прочитано 450 раз

Переехав из Букингемского дворца в Америку, принц Гарри и Меган Маркл начали жить более свободно, но и при этом непросто с материальной точки зрения. Кроме личной охраны, постоянного содержания и монарших покоев парочка утратила властные привилегии. Зато Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, от этого только выиграла — ей досталось преимущество, которым раньше довольствовался королевский внук.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Условно говоря, герцогиня Кембриджская сцапала у бедного принца Гарри последнее — его патронаж. В минувшую среду ее официально избрали королевским покровителем Союза регби Англии и Футбольной лиги регби. В прошлом на этой должности хорошо справлялся принц Гарри, но любимое дело у него забрали.

Теперь королевский внук вызывает сочувствие. По сути он является кровным наследником Елизаветы II, имеет полное право на комфортную жизнь, да и до знакомства с Меган Маркл он ладно уживался со своей бабушкой. Из-за испорченных отношений с родственниками мужчина потерял многое. А вот за хитрую Кейт Миддлтон можно не переживать — она своего не упускала, и, судя по всему, не упустит.

Как писали "Дни.ру", несколько лет назад Кейт Миддлтон стала жертвой преследования. Избраннице принца Уильяма не давали прохода, ее караулили в неожиданных местах.


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Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 04:46 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Кейт и Уильяма растет задирой

комментарии

Ответить:

Гость954758
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У кого отняла? У туповатого (в маму) подкаблучника лживой манипуляторши?ПОДЕЛОМ!
Гость952481
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ТАК ОН ЖЕ ОТ ВСЕГО ОТКАЗАЛСЯ РЕШИЛ ЖИТЬ НА СВОИ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ НУ ПРАВДА ПОКА НЕ СУДЬБА ЖИВЕТ НА МАМИНЫ 10 КЛАССОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ТО ПО МОЕМУ НЕ ЗАКОНЧИЛ СЛУЖИЛ ПРАВДА В АРМИИ С ОХРАННИКАМИ КОТОРЫЕ НИКУДА ЕГО НЕ ВЫПУСКАЛИ КРОМЕ ПАБОВ И ЖЕНИВШИСЬ НА КУРИЦЕ РЕШИЛ ВЫДЕЛИТСЯ ВЫДЕЛИЛСЯ ЧТО ДОМ СВОЙ ПРОДАЕТ
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