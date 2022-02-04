Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри

Переехав из Букингемского дворца в Америку, принц Гарри и Меган Маркл начали жить более свободно, но и при этом непросто с материальной точки зрения. Кроме личной охраны, постоянного содержания и монарших покоев парочка утратила властные привилегии. Зато Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, от этого только выиграла — ей досталось преимущество, которым раньше довольствовался королевский внук.
Условно говоря, герцогиня Кембриджская сцапала у бедного принца Гарри последнее — его патронаж. В минувшую среду ее официально избрали королевским покровителем Союза регби Англии и Футбольной лиги регби. В прошлом на этой должности хорошо справлялся принц Гарри, но любимое дело у него забрали.
Теперь королевский внук вызывает сочувствие. По сути он является кровным наследником Елизаветы II, имеет полное право на комфортную жизнь, да и до знакомства с Меган Маркл он ладно уживался со своей бабушкой. Из-за испорченных отношений с родственниками мужчина потерял многое. А вот за хитрую Кейт Миддлтон можно не переживать — она своего не упускала, и, судя по всему, не упустит.
Как писали "Дни.ру", несколько лет назад Кейт Миддлтон стала жертвой преследования. Избраннице принца Уильяма не давали прохода, ее караулили в неожиданных местах.